Не только вследствие обстрелов: почему некоторые украинцы остались без света 13 мая

Вследствие вражеских обстрелов пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. На утро есть обесточивание в некоторых регионах.

Кто из украинцев остался без света 13 мая?

Без света временно остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, и Запорожской областях, о чем пишет Укрэнерго.

Аварийно-восстановительные работы начались уже везде, где это позволяют безопасные условия. Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Также на ситуацию с электроэнергией повлияла погода в Украине. Из-за неблагоприятных условий (дождь и сильные порывы ветра) – на утро полностью или частично были обесточены 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных линий,

– говорится в тексте.

Изменилось ли 13 мая потребление электроэнергии?

В то же время потребление электроэнергии действительно возросло. В среду, 13 мая, по состоянию на 09:30, его уровень был на 6,1% выше, чем в это же время предыдущего дня – во вторник, 12 мая.

Причина изменений – это облачная погода, которая преобладает почти на всей территории Украины. Это "создает" низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и увеличивает объем энергопотребления из общей сети.

Заметьте! А 12 мая, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня, то есть понедельника, 11 мая.

Стоит ли экономно потреблять электроэнергию 13 мая?

В течение всех суток есть потребность в экономном энергопотреблении. В Укрэнерго попросили максимально ограничите пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.

Но ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Украинцев призвали следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях оператора системы распределения.

Будут ли выключать свет 13 мая?

Согласно информации, применение ограничений сегодня не прогнозируется. Об этом сообщили в Минэнерго.

Интересно! Также в ведомстве рассказали, что в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели ГСЧС совместно со специалистами зоны отчуждения завершили ликвидацию пожара. Он возник еще в четверг, 7 мая, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В зоне отчуждения превышений контрольных уровней гамма-излучения не зафиксировали. К тому же радиационный фон остается в пределах нормы.

Что еще стоит знать об обесточивании?

Этой ночью враг атаковал Полтавскую громаду. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

В частности было зафиксировано попадание вражеских БпЛА в электроподстанцию. Без света остались более 6,5 тысяч бытовых и 548 юридических абонентов.

Также в результате атаки повреждено остекление близлежащих домов. Но информации о травмированных пока не поступало.

Что еще стоит знать о свете?

Вопрос подготовки к отопительному сезону остается актуальным. Сейчас предприятия тепловодоснабжения в Украине почти на 80% обеспечены резервными источниками питания на случай отключения общей электросети. Однако к зиме эти потребности должны быть закрыты полностью. Об этом сообщил директор департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины Виталий Сурай.

Также украинцы интересуются, чего ожидать летом относительно света. Эксперт Юрий Корольчук считает: если будет аномальная жара, то отключения электроэнергии летом могут быть максимум 7 – 8 часов в сутки в пиковое время.

Если лето будет обычным, то ограничения могут быть для промышленности прежде всего. Однако повторения 2024 года Корольчук не ожидает.

По его мнению, если население и будут ограничивать, то на 3 – 5 часов. Но все будет зависеть от региона и районов.