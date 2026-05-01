Обесточивание в пяти регионах: жители нескольких областей временно остались без света

Российские удары снова привели к обесточиванию некоторых регионов. На этот раз ударили по пяти областям.

Что известно об обесточивании 1 мая?

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы быстрее вернуть электроснабжение для украинцев, о чем сообщили в Минэнерго.

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения временно осталась часть потребителей в таких областях:

Донецкой; Николаевской; Запорожской; Сумской; Харьковской.

Будут ли вымыть свет 1 мая?

В то же время применение ограничений в пятницу, 1 мая, не прогнозируется. А о любых изменениях с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах.

В то же время к потребителям такие обратились. Украинцы попросили по возможности экономно использовать электроэнергию в вечерние часы. То есть с 18:00 до 22:00.

Это помогает снизить нагрузку на систему,

– объяснили в ведомстве.

Но ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Об этом отметили в Укрэнерго.

В сообщении подчеркнули, что важно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях оператора системы распределения.

Каким сейчас является потребление электричества?

В частности потребление электроэнергии возросло. В пятницу, 1 мая, по состоянию на 09:30, его уровень был на 3,9% выше, чем в это время предыдущего дня – в четверг, 30 апреля.

Причиной стала облачная погода в большинстве регионов. Это также причина низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и рост объема энергопотребления из общей сети.

30 апреля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток – среды, 29 апреля.

Что происходит в Николаевской области?

Большая проблема в одном из регионов. Часть Николаевского района остается обесточенной после двухдневной атаки России на Николаевскую область. Об этом известно по состоянию на утро 1 мая. Об этом сообщили в АО "Николаевоблэнерго".

Согласно информации, там, где возможность была, большинство потребителей уже получили свет. Речь идет о тех людях, оставшихся без электроснабжения, в результате дроновых ударов 29 и 30 апреля.

Обратите внимание! Восстановление будет продолжаться до тех пор, пока не заживят последних потребителей.

Что еще известно о ситуации со светом?

Напомним, что в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 28 апреля часть потребителей в Запорожской и Харьковской областях временно остались без электроснабжения. Самой сложной была ситуация в Сумской области.

Именно там была обесточена большая часть потребителей. А из-за угрозы безопасности энергетики не имели возможности быстро восстановить электроснабжение.

На ситуацию со светом повлияли еще и погодные условия. Из-за непогоды без электроснабжения оставались более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Эксперт Юрий Корольчук в частности рассказал, что будет со светом летом. Он считает, что даже если будет аномальная жара, то отключение света летом 2026 года могут быть, но они не будут такими, как в 2024 году. Максимум ожидается 7 – 8 часов в сутки в пиковое время.

Если лето будет обычным, то ограничения могут быть для промышленности. А население если и будут ограничивать, то на 3 – 5 часов.