Четыре года за грузовики для России: в ЕС раскрыли масштабную схему обхода санкций

В Финляндии раскрыли схему по экспорту грузовиков в Россию в нарушение санкций ЕС. Организатора этой аферы приговорили к тюремному заключению и требуют вернуть государству миллионы евро.

Какую схему организовал предприниматель

Следствие установило, что незаконные поставки грузовых автомобилей в Россию осуществляла компания, зарегистрированная в городе Лаппеенранта недалеко от финско-российской границы, пишет

Euronews.

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В период с 2022 по 2023 годы она экспортировала в Россию 164 грузовика и прицепа. Тем самым компания нарушила санкции Евросоюза против России, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Организовать сделку удалось благодаря лазейкам в европейских санкциях.

В то время европейским компаниям разрешалось транзитом провозить транспортные средства через территорию России. Поэтому финская фирма просто указывала в декларации, что грузовики следуют в Турцию или Казахстан через российскую территорию.

На самом же деле автомобили проходили таможню в России. Местная компания оформляла их и занималась дальнейшей перепродажей.

По данным таможенной службы Финляндии, общая стоимость всех незаконно ввезенных в Россию грузовиков и прицепов составила около 17 миллионов евро.

Какое наказание назначил суд

Финский суд признал предпринимателя, руководившего экспортом грузовиков в Россию, виновным в нарушении санкций Евросоюза и приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.

Судьи назвали действия мужчины "тяжким нарушением правил регулирования", а само правонарушение – "исключительным по своему характеру и масштабу".

Помимо лишения свободы, компанию обязали вернуть государству средства:

608 275 евро , полученных в результате преступления;

, полученных в результате преступления; и 6 миллионов евро стоимости имущества , связанного с преступной схемой.

, связанного с преступной схемой. Кроме того, суд оштрафовал компанию на 10 тысяч евро.

Впрочем, осужденный предприниматель своей вины не признает и заявляет, что стал жертвой обмана.

Приговор еще можно обжаловать.

Вот, хотя Финляндия и закрыла свою 1 340-километровую границу с Россией еще в декабре 2023 года, некоторые "предприниматели" пользуются близостью территорий и лазейками в санкциях, чтобы заработать на торговле с государством-агрессором.

Напомним, в начале этого года в Германии раскрыли схему обхода санкций ЕС с помощью логистической компании. Через нее до сотни тонн грузов регулярно направлялись в Москву.