Отказ от поверки счетчика: имеют ли потребители на это право

10 сентября 2024, 14:09
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Автор: Екатерина Добровольская

Регулярная проверка счетчиков является обязанностью потребителей. Могут ли украинцы отказаться от этой услуги и что будет в таком случае, читайте дальше.

Можно ли отказаться от поверки счетчика

Как известно, отказаться от поверки счетчиков потребитель не может. Ведь в случае, если не выполняется обязательная поверка приборов учета в установленный срок, то коммунальные предприятия не имеют права использовать показания таких счетчиков для расчетов платежек за потребленный газ, воду или электроэнергию.

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То есть, все расчеты будут выполняться по методу, который применяется для квартир без индивидуальных счетчиков. Вследствие этого суммы в платежках могут существенно возрасти. Поэтому всем украинцам не советуют пренебрегать поверками счетчиков.

Как часто нужно осуществлять поверку счетчика

Проверка соответствующих счетчиков должна проводиться каждые четыре года для обеспечения их корректной работы и точности в начислении объемов потребленных коммунальных услуг. То есть, потребителям следует самостоятельно выбрать организацию, которая имеет право проводить поверку счетчиков, и оплатить эту услугу за свой счет.