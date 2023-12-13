Теперь и в Киевской области: пенсионеры могут бесплатно обменять лампочки
13 декабря 2023, 11:10Читати новину українською
Источник:Минэкономики
В Украине действует очередная акция для пенсионеров по обмену обычных лампочек на LED-лампы. В бесплатную программу 12 декабря присоединилась Киевщина.
Где обменять лампы
Каждый желающий пенсионер может прийти на "Укрпочту" и получить 5 дополнительных LED-ламп, даже если они уже меняли лампочки раньше. Однако следует помнить, что обмен возможен, только если в отделении есть эти лампы налицо.
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В этот раз украинцам не обязательно сразу приносить старые лампы на замену. Сначала можно получить пять новых энергосберегающих ламп, а уже в течение месяца донести свои старые.
С собой нужно взять следующие документы:
- паспорт;
- РНОКПП;
- пенсионное удостоверение;
- действующий телефонный номер.
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- При выборе плиты лучше остановиться на газовых вариантах. Безусловно, это значительная покупка на долгосрочную перспективу, поэтому необходимо оценивать все "за" и "против".
- Выключайте приборы из розетки. Заметьте, что даже при переходе в спящий режим техника потребляет электроэнергию.
- Выбирайте LED-лампы вместо обычных;
- Снижайте температуру нагрева бойлера. Всегда выключайте нагреватель, если вы не пользуетесь им.
- Выбирайте точечное освещение. Вместо люстры с большим количеством лампочек лучше выбирать настольные лампы или прикроватные светильники.