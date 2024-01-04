LED-лампы снова можно обменять: "Укрпочта" начала новый этап

С сегодняшнего дня в 23 тысячах населенных пунктов Украины возобновилась программа выдачи пенсионерам LED-ламп. Теперь их можно обменять не только в деревнях, но и в городах.

Обмен LED-ламп

С 4 января украинцы могут дополнительно обменять до 5 новых LED-ламп в отделениях "Укрпочты", кроме находящихся на оккупированных территориях.

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В этот раз для участия в программе пенсионерам не обязательно иметь старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделения "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп,

– объяснили в пресс-службе.

Обменять лампы можно бесплатно и только если в отделении есть светодиоды налицо.

Какие документы нужны

паспорт;

РНОКПП;

пенсионное удостоверение;

активный телефонный номер.

Такие мероприятия проводятся для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.