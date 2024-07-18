Есть лишь один случай, когда доллар могут не принять для обмена
Валюта старого образца или легко поврежденная не станет препятствием для обмена, ведь регулятор отменил определение незначительного износа банкнот. Поэтому доллар могут не обменять только в случае, когда не подтверждается подлинность купюры.
В каком случае валюту не примут
Кассиры всех финучреждений должны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют. В случае, когда банкнота поддельная, ее изымают у клиента и передают для исследования в НБУ.
Читайте также Наличный ажиотаж: украинцы делают запас денег из-за перебоев со светомОбратите внимание! Если подтверждается подделка, тогда банкнота передается правоохранителям для проведения расследования.
В то же время отдельная процедура происходит со значительно изношенными или поврежденными валютами.
Что делать с поврежденными банкнотами
Для таких категорий банкнот предусмотрена процедура инкассо. В соответствии с ней значительно изношенные или поврежденные банкноты направляют иностранному банку-корреспонденту для обмена за границу.
Какие валюты входят в категорию изношенные/поврежденные:
- гнилые, обожженные или трухлые,
- имеют повреждения дизайна или элементов защиты, какие-то печатные недостатки,
- ️порванные или резаные,
- ️есть изменения первоначального цвета бумаги или изображений,
- также те, которые имеют общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).
Только в выше перечисленных случаях банкноты можно сдать на инкассо. Во всех остальных ситуациях, даже если валюты смяты, немного загрязнены или потерты, – принимаются к обмену.Напоминаем! Любые ограничения по номиналу и года выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты, которые установили самостоятельно банки и небанковские финучреждения, запрещаются.