Украинцы должны срочно обратиться в ПФУ: кто должен обязательно восстановить документы

Для любого пенсионера пенсионное удостоверение – это очень важный документ. Он подтверждает право человека на выплаты, различные социальные льготы и тому подобное. Если удостоверение было утеряно, то следует его обязательно восстановить.

Как восстановить пенсионное удостоверение?

Это можно сделать как онлайн, так и офлайн, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Если человек захочет обновить документ через вебпортал ПФУ, то следует войти в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В дальнейшем действия должны быть следующие:

в левом боковом меню нажать "О пенсионном обеспечении"; выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения"; ознакомиться с инструкцией; во вкладке "Орган ПФУ" выбрать "Главное управление ПФУ (в вашей – 24 канал) области; заполнить поля анкеты; загрузить сканированные копии документов; дать согласие на обработку персональных данных; сформировать заявление и отправить его.

Также подать заявление онлайн можно через приложение. Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Украинцу следует нажать вкладку "В ПФУ", далее – раздел "Коммуникации в ПФУ", а уже потом – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Затем выполняете действия, аналогичные тем, которые нужны для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда,

– объяснили на сайте.

Еще один метод обновления важного документа – оффлайн, в самом Пенсионном фонде. с собой пенсионер должен иметь паспорт и справку о присвоении идентификационного номера (РНОКПП).

В ПФУ нужно будет заполнить заявление (и добавить к нему цветное фото размером 3х2,5 сантиметров) на изготовление пенсионного удостоверения.

Обратите внимание! Документ может быть сформирован в электронной форме. Этот тип документа имеет одинаковую с обычным пенсионным удостоверением юридическую силу.

Что еще следует знать о пенсионном удостоверении?