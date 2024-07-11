Простые пути для пенсионеров: как пройти идентификацию для возобновления выплат

Часть украинских пенсионеров должна пройти процедуру идентификации, чтобы продолжать получать пенсии. Этот процесс необходим для подтверждения того, что средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

Кто должен пройти идентификацию

Пенсионеры-переселенцы, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, в течение последних трех лет получали пенсии без необходимости прохождения идентификации. В марте 2024 года срок получения пенсии без прохождения идентификации завершился.

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Таким образом, те, кто не успели пройти процедуру вовремя, сейчас не получают выплат. Впрочем, сейчас тоже можно пройти идентификацию личности: после подтверждения личности пенсию выплатят за все месяцы, за которые человек не получал ее.

Как можно пройти идентификацию

! Идентификацию необходимо проходить каждые 6 месяцев.

Пенсионеры могут пройти идентификацию физически, посетив отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда. Для этого нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

пенсионное удостоверение;

платежную карточку, на которую поступает пенсия (при идентификации в "Ощадбанке").

Удаленную идентификацию можно пройти одним из следующих способов: