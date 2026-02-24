Минцифра усовершенствовала проверку КЭП: кому и каких преимуществ ждать
- Минцифра обновила систему проверки электронных подписей, что облегчает проверку документов с европейскими партнерами.
- Обновление включает скорость сервиса и возможность генерирования юридически значимого электронного отчета с печатью КНЕДП "Дія".
Минцифра обновила проверку электронных подписей. Отныне сервис распознает не только украинские КЭП, но и зарубежных парнеров из ЕС.
Что изменили в проверке электронных подписей?
О том, как усовершенствовали систему валидации, говорится на ресурсе Главбух.
Теперь доступна проверка украинских подписей и подписей ЕС. Система автоматически различает украинские КЭП и зарубежные, что облегчит процесс проверки договора с европейскими партнерами.
В преимуществах обновления в частности скорость сервиса и генерирование электронного отчета. После проверки любой подписи сервис id.gov.ua разработает специальный отчет с печатью КНЕДП "Дия".
Этот документ будет иметь юридическую силу и его можно будет добавлять к делам компании или как подтверждение государству в определенных вопросах.
Чтобы воспользоваться обновленной услугой нужно:
- перейти на страницу обновленного сервиса;
- загрузить файл с подписью;
- мгновенно получить результат валидации (проверки) КЭП и загрузить отчет.
Обратите внимание! Перейти на новую версию рекомендуется до 1 июня 2026 года. После этого предыдущая версия, которой сейчас позволяют пользоваться, будет недоступной.
В частности, как отмечает Минцифры, такое обновление является коренным, с "перестройкой" по европейским практикам.
В чем разница между электронной подписью и КЭП?
Понятие цифровой подписи и КЭП являются синонимичными. Фактически означают одно и то же, однако все же имеют отличие. Об этом говорится на сайте Ощадбанка.
Там отмечают, что электронная подпись – это своеобразный ключ для идентификации личности и подтверждения авторства. Обычно это:
- зашифрованный файл, который получаем от банка для подписания документов;
- логин на сайтах;
- Дия.Подпись;
- СМС на почту для подтверждения операции.
Вместо этого КЭП, или квалифицированная электронная подпись – это та же электронная цифровая подпись (ЭЦП), но усовершенствованная, более надежная.
Если электронная цифровая подпись – это как электронный чек, то КЭП – нотариально заверенная доверенность. В целях безопасности стоит использовать последнюю.
Как в Украине цифровизируют "бумажные" услуги?
Недавно сообщалось, что правительство планирует запустить еЧек, как альтернативу бумажному фискальному чеку. Доказательная сила будет такой же, как и у бумажного варианта.
В то же время сервис Дия регулярно совершенствуют, добавляют туда ряд услуг и цифровых документов. На этот раз речь идет о электронные исполнительные документы для прозрачного исполнения судебных решений.