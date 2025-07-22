Миллиарды долларов: Шмыгаль назвал сумму, в которой Украина будет нуждаться на оборону в 2026 году

В 2026 году Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Сейчас Киев работает с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников.

Что понадобится Украине для обороны в 2026 году?

В частности уже идут предметные переговоры с членами ЕС и НАТО, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

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В частности во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений он обозначил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные Владимиром Зеленским:

Больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине.

Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в самой стране.

Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны, а особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты неба, в частности тех, способных сбивать баллистические цели.

Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями,

– добавил Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина предлагает союзникам:

создавать совместные предприятия; передавать лицензии; открывать производства в странах-партнерах.

Важно! Согласно словам Дениса Шмыгаля, во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе – усилит партнеров.