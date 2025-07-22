Миллиарды долларов: Шмыгаль назвал сумму, в которой Украина будет нуждаться на оборону в 2026 году
- Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов на оборону в 2026 году.
- Согласно словам Дениса Шмыгаля, с половиной суммы надеются привлечь при поддержке союзников.
В 2026 году Украине потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Сейчас Киев работает с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников.
Что понадобится Украине для обороны в 2026 году?
В частности уже идут предметные переговоры с членами ЕС и НАТО, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Читайте также За полгода доля украинского оружия должна составлять до 50%, – Зеленский дал задание Минобороны
В частности во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений он обозначил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные Владимиром Зеленским:
- Больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине.
- Больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в самой стране.
- Больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны, а особый фокус - на новых поставках эффективных средств защиты неба, в частности тех, способных сбивать баллистические цели.
- Нужно дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.
Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями,
– добавил Шмыгаль.
Он сообщил, что Украина предлагает союзникам:
- создавать совместные предприятия;
- передавать лицензии;
- открывать производства в странах-партнерах.
Важно! Согласно словам Дениса Шмыгаля, во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе – усилит партнеров.