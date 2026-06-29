Атаки продолжаются, а потребление растет: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

Россияне нанесли удары по объектам гражданской энергетической инфраструктуры в различных регионах Украины. В результате атак с использованием дронов произошли отключения электроэнергии в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Что известно о российской атаке

Наиболее сложная ситуация в Сумской области, где зафиксировано наибольшее количество новых потребителей, оставшихся без электричества, о чем сообщили в "Укрэнерго".

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Там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, проводятся аварийно-восстановительные работы. В частности, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение абонентов во всех областях.

Что еще сообщили украинцам

В "Укрэнерго" также сообщили, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту на фоне высокой температуры воздуха. В понедельник, 29 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 7,4% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 26 июня.

Активное энергопотребление сегодня следует перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00,

– говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" попросили ограничить использование мощных электроприборов и максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, а именно — с 16:00 до 23:00. Именно это время является периодом наибольшей нагрузки на энергосистему в период жары.

Таким образом, проблемы в украинской энергосистеме возникают на фоне погодных условий. Это может, в частности, повлиять на введение графиков отключений во всех регионах.

Что еще известно о ситуации со светом

Украинцев призвали быть готовыми к различным сценариям. Дело в том, что в ближайшие дни украинская энергосистема будет работать в сложном режиме.

В частности, графики отключений электроэнергии уже вернулись в ряд областей. Среди них Ивано-Франковская, Запорожская, Николаевская и другие.