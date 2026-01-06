Укр Рус
6 января, 12:06
От метро до автобуса: в Украине ввели единую форму билета для транспорта

Ирина Гайдук
Основні тези
  • С 1 января 2026 года в Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта.
  • Единый билет содержит информацию о стоимости, регистрационный номер, дату и время, данные перевозчика, и может включать QR-код.

В Украине с 1 января 2026 года вступила в силу новая форма билета, которая стала единой для всех видов общественного транспорта. Она станет основой для внедрения в будущем Smart Ticket в государстве.

Какую форму билета ввели?

Единая форма утверждена Министерством развития общин и территорий Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Она распространяется на такие виды транспорта:

  • городские и пригородные автобусы;
  • междугородние и международные автобусы;
  • трамваи и троллейбусы;
  • метрополитен.

Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метрополитена – и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине, 
– отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

По его словам, новая форма билета – это шаг к прозрачной и понятной системы пассажирских перевозок, который позволит украинцам четко понимать, за что они платят на транспорте и кто предоставляет услуги.

Поэтому, на всех билетах общественного транспорта должна теперь должна быть указана:

  • стоимость проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор);
  • регистрационный номер;
  • дату и время отправления и прибытия или срок действия билета;
  • данные о перевозчике;
  • информация о страховом договоре и страховщике;
  • QR-код на лицевой стороне билета (при необходимости).

Требования касаются как бумажных, так и электронных билетов, которые оформлены через автоматизированные системы учета проезда.

Отныне электронный билет оформляется как полноценный цифровой документ со всеми обязательными реквизитами – так же, как и бумажный билет. После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, через электронную почту или мобильное приложение, а также в личном электронном кабинете, 
– отметили в министерстве.

Обратите внимание! Ранее при оплате карточкой в общественном транспорте пассажир не получал билета, то есть деньги просто списывались, без фактического подтверждения поездки.

Какие особенности новых билетов?

Новая форма билета имеет особенности для междугородных автобусных маршрутов. В таких документах должна содержаться полная информация о рейсе:

  • место и время пересадок,
  • продолжительность ожидания между рейсами.

На международных перевозках билеты должны быть персонализированы, то есть в них указывается имя и фамилия пассажира по паспорту. Также указывается информация о пересадках.

Для пригородных маршрутов дополнительно оформляется багажная квитанция, если пассажир перевозит багаж.

Стоит знать! Электронный билет пассажир может получить через QR-код или мобильное приложение, а также на электронную почту или в свой личный кабинет.

Кто имеет льготы на проезд в общественном транспорте?

  • Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в нескольких видах общественного транспорта. Они могут бесплатно пользоваться трамваями, троллейбусами, городскими автобусами и пригородными электричками.

  • Что касается маршруток, здесь ситуация несколько сложнее. Льготный проезд в них возможен, но условия устанавливают органы местного самоуправления. Местные власти определяют количество бесплатных мест в каждом маршруте и часы, в течение которых действует льгота.

  • В 2026 году пенсионерам придется платить за проезд в тех видах транспорта, которые не входят в список бесплатных. Льготный проезд не распространяется на такси, междугородние автобусы и поезда, поэтому поездки этими видами транспорта осуществляются по полной стоимости билета.