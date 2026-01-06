Яку форму квитка запровадили?

Єдина форма затверджена Міністерством розвитку громад та територій України, передає 24 Канал з посиланням на відомство.

Вона розповсюджується на такі види транспорту:

міські і приміські автобуси;

міжміські та міжнародні автобуси;

трамваї та тролейбуси;

метрополітен.

Ми вперше уніфікували вимоги до квитків для всіх видів громадського транспорту – від автобусів до метрополітену – і заклали підґрунтя для впровадження єдиного Smart Ticket в Україні,

– зауважив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

За його словами, нова форма квитка – це крок до прозорої та зрозумілої системи пасажирських перевезень, який дозволить українцям чітко розуміти, за що вони сплачують на транспорті та хто надає послуги.

Відтак, на усіх квитках громадського транспорту повинна тепер має бути вказана:

вартість проїзду (повний чи пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір);

реєстраційний номер;

дату та час відправлення і прибуття або термін дії квитка;

дані про перевізника;

інформація про страховий договір і страховика;

QR-код на лицьовому боці квитка (за потреби).

Вимоги стосуються як паперових, так і електронних квитків, які оформлені через автоматизовані системи обліку проїзду.

Відтепер електронний квиток оформлюється як повноцінний цифровий документ з усіма обов’язковими реквізитами – так само, як і паперовий квиток. Після оплати пасажир може отримати підтвердження поїздки у зручний спосіб: на екрані смартфона, у вигляді QR-коду, через електронну пошту або мобільний застосунок, а також в особистому електронному кабінеті,

– зазначили у міністерстві.

Зауважте! Раніше під час оплати карткою у громадському транспорті пасажир не отримував квитка, тобто гроші просто списувалися, без фактичного підтвердження поїздки.

Які особливості нових квитків?

Нова форма квитка має особливості для міжміських автобусних маршрутів. У таких документах має міститися повна інформація про рейс:

місце та час пересадок,

тривалість очікування між рейсами.

На міжнародних перевезеннях квитки мають бути персоналізовані, тобто у них зазначається ім'я та прізвище пасажира за паспортом. Також вказується інформація про пересадки.

Для приміських маршрутів додатково оформлюється багажна квитанція, якщо пасажир перевозить багаж.

Варто знати! Електронний квиток пасажир може отримати через QR-код чи мобільний застосунок, а також на електронну пошту або у свій особистий кабінет.

Хто має пільги на проїзд у громадському транспорті?