Какую форму билета ввели?

Единая форма утверждена Министерством развития общин и территорий Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Она распространяется на такие виды транспорта:

городские и пригородные автобусы;

междугородние и международные автобусы;

трамваи и троллейбусы;

метрополитен.

Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метрополитена – и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине,

– отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

По его словам, новая форма билета – это шаг к прозрачной и понятной системы пассажирских перевозок, который позволит украинцам четко понимать, за что они платят на транспорте и кто предоставляет услуги.

Поэтому, на всех билетах общественного транспорта должна теперь должна быть указана:

стоимость проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор);

регистрационный номер;

дату и время отправления и прибытия или срок действия билета;

данные о перевозчике;

информация о страховом договоре и страховщике;

QR-код на лицевой стороне билета (при необходимости).

Требования касаются как бумажных, так и электронных билетов, которые оформлены через автоматизированные системы учета проезда.

Отныне электронный билет оформляется как полноценный цифровой документ со всеми обязательными реквизитами – так же, как и бумажный билет. После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, через электронную почту или мобильное приложение, а также в личном электронном кабинете,

– отметили в министерстве.

Обратите внимание! Ранее при оплате карточкой в общественном транспорте пассажир не получал билета, то есть деньги просто списывались, без фактического подтверждения поездки.

Какие особенности новых билетов?

Новая форма билета имеет особенности для междугородных автобусных маршрутов. В таких документах должна содержаться полная информация о рейсе:

место и время пересадок,

продолжительность ожидания между рейсами.

На международных перевозках билеты должны быть персонализированы, то есть в них указывается имя и фамилия пассажира по паспорту. Также указывается информация о пересадках.

Для пригородных маршрутов дополнительно оформляется багажная квитанция, если пассажир перевозит багаж.

Стоит знать! Электронный билет пассажир может получить через QR-код или мобильное приложение, а также на электронную почту или в свой личный кабинет.

Кто имеет льготы на проезд в общественном транспорте?