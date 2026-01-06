Какую форму билета ввели?
Единая форма утверждена Министерством развития общин и территорий Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ведомство.
Она распространяется на такие виды транспорта:
- городские и пригородные автобусы;
- междугородние и международные автобусы;
- трамваи и троллейбусы;
- метрополитен.
Мы впервые унифицировали требования к билетам для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метрополитена – и заложили основу для внедрения единого Smart Ticket в Украине,
– отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.
По его словам, новая форма билета – это шаг к прозрачной и понятной системы пассажирских перевозок, который позволит украинцам четко понимать, за что они платят на транспорте и кто предоставляет услуги.
Поэтому, на всех билетах общественного транспорта должна теперь должна быть указана:
- стоимость проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор);
- регистрационный номер;
- дату и время отправления и прибытия или срок действия билета;
- данные о перевозчике;
- информация о страховом договоре и страховщике;
- QR-код на лицевой стороне билета (при необходимости).
Требования касаются как бумажных, так и электронных билетов, которые оформлены через автоматизированные системы учета проезда.
Отныне электронный билет оформляется как полноценный цифровой документ со всеми обязательными реквизитами – так же, как и бумажный билет. После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки удобным способом: на экране смартфона, в виде QR-кода, через электронную почту или мобильное приложение, а также в личном электронном кабинете,
– отметили в министерстве.
Обратите внимание! Ранее при оплате карточкой в общественном транспорте пассажир не получал билета, то есть деньги просто списывались, без фактического подтверждения поездки.
Какие особенности новых билетов?
Новая форма билета имеет особенности для междугородных автобусных маршрутов. В таких документах должна содержаться полная информация о рейсе:
- место и время пересадок,
- продолжительность ожидания между рейсами.
На международных перевозках билеты должны быть персонализированы, то есть в них указывается имя и фамилия пассажира по паспорту. Также указывается информация о пересадках.
Для пригородных маршрутов дополнительно оформляется багажная квитанция, если пассажир перевозит багаж.
Стоит знать! Электронный билет пассажир может получить через QR-код или мобильное приложение, а также на электронную почту или в свой личный кабинет.
Кто имеет льготы на проезд в общественном транспорте?
Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в нескольких видах общественного транспорта. Они могут бесплатно пользоваться трамваями, троллейбусами, городскими автобусами и пригородными электричками.
Что касается маршруток, здесь ситуация несколько сложнее. Льготный проезд в них возможен, но условия устанавливают органы местного самоуправления. Местные власти определяют количество бесплатных мест в каждом маршруте и часы, в течение которых действует льгота.
В 2026 году пенсионерам придется платить за проезд в тех видах транспорта, которые не входят в список бесплатных. Льготный проезд не распространяется на такси, междугородние автобусы и поезда, поэтому поездки этими видами транспорта осуществляются по полной стоимости билета.