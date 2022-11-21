Эта система будет внедрена в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования области независимо от формы собственности. Как сообщил глава Львовской ОВА, объявление конкурса состоялось еще в августе этого года.
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Подали документы на конкурс 5 компаний
21 ноября состоялось заключительное заседание конкурсной комиссии по отбору оператора. Все желающие компании могли подать необходимые документы для участия в конкурсе с 3 августа по 9 сентября. Напомним, что ввести такой тип оплаты хотели еще в феврале 2022 года.
В общей сложности желающих компаний было 5:
- ООО "Смарт-Тикет Технолоджи"
- ООО "МД Софт",
- ООО "Гис-Сервис",
- ООО "Изи софт",
- ООО "Центральный маршрутизатор".
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Кто будет внедрять е-билет
Победителем конкурсная комиссия определила компанию "Смарт-Тикет Технолоджи". Она за свои средства должна закупить и установить валидаторы на пригородные и междугородные автобусы. Предполагается, что реализация проекта займет ориентировочно 6 месяцев.
Максим Козицкий подчеркнул преимущества такой системы. В частности, он отметил, что после реализации проекта:
- будет максимально прозрачным оборот средств в общественном транспорте,
- будет четкий учет льготников,
- будет возможность покупать билеты за проезд через мобильное приложение.