Цю систему впровадять у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування області незалежно від форми власності. Як повідомив голова Львівської ОВА, оголошення конкурсу відбулося ще у серпні цього року.
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Подали документи на конкурс 5 компаній
21 листопада відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору оператора. Усі охочі компанії мали можливість подати необхідні документи для участі у конкурсі з 3 серпня до 9 вересня. Нагадаємо, що запровадити такий тип оплати хотіли ще у лютому 2022 року.
Загалом охочих компаній було 5:
- ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи"
- ТОВ "МД Софт",
- ТОВ "Гіс-Сервіс",
- ТзОВ "Ізі софт",
- ТзОВ "Центральний маршрутизатор".
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Хто впроваджуватиме е-квиток
Переможцем конкурсна комісія визначила компанію "Смарт-Тикет Технолоджи". Вона за власні кошти повинна закупити і встановить валідатори на приміські та міжміські автобуси. Припускають, що реалізація проєкту займе орієнтовно 6 місяців.
Максим Козицький підкреслив й переваги такої системи. Зокрема він відзначив, що після реалізації проєкту:
- буде максимально прозорим обіг коштів у громадському транспорті,
- буде чіткий облік пільговиків,
- буде можливість купувати квитки за проїзд через мобільний додаток.