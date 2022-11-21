Цю систему впровадять у приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування області незалежно від форми власності. Як повідомив голова Львівської ОВА, оголошення конкурсу відбулося ще у серпні цього року.

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Подали документи на конкурс 5 компаній

21 листопада відбулося заключне засідання конкурсної комісії з відбору оператора. Усі охочі компанії мали можливість подати необхідні документи для участі у конкурсі з 3 серпня до 9 вересня. Нагадаємо, що запровадити такий тип оплати хотіли ще у лютому 2022 року.

Загалом охочих компаній було 5:

ТОВ "Смарт-Тикет Технолоджи"

ТОВ "МД Софт",

ТОВ "Гіс-Сервіс",

ТзОВ "Ізі софт",

ТзОВ "Центральний маршрутизатор".

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Хто впроваджуватиме е-квиток

Переможцем конкурсна комісія визначила компанію "Смарт-Тикет Технолоджи". Вона за власні кошти повинна закупити і встановить валідатори на приміські та міжміські автобуси. Припускають, що реалізація проєкту займе орієнтовно 6 місяців.

Максим Козицький підкреслив й переваги такої системи. Зокрема він відзначив, що після реалізації проєкту: