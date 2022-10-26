Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали ще 10 днів тому. І вже сьогодні воно почало функціонувати.
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Як оплачувати проїзд карткою
Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора.
Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком "Київ Цифровий", і "Карткою киянина". Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень.
При цьому, коли на лінії проводитиметься контроль оплати проїзду, достатньо назвати співробітнику "Київпастрансу" останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.
Аби користуватися транспортом безкоштовно, на вашій "Картці киянина" повинна бути підключена та активована відповідна пільга.
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