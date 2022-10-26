Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали ще 10 днів тому. І вже сьогодні воно почало функціонувати.

До теми У Києві у комунальному транспорті можна розраховуватись карткою: на яких саме маршрутах

Як оплачувати проїзд карткою

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком "Київ Цифровий", і "Карткою киянина". Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень.

При цьому, коли на лінії проводитиметься контроль оплати проїзду, достатньо назвати співробітнику "Київпастрансу" останні 4 цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Аби користуватися транспортом безкоштовно, на вашій "Картці киянина" повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

Довідка! Міський застосунок "Київ Цифровий" надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки в будь-яку слушну мить. Оплата проїзду QR-квитками здійснюється у "Київ Цифровий" з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в зручний месенджер, потрібно лише натиснути кнопку "Поділитися квитком".