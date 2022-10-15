У транспорті Києва за проїзд можна сплатити банківською картою

Так, з 15 жовтня в наземному комунальному громадському транспорті столиці впроваджують можливість розрахуватися за проїзд банківською карткою. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи тому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком "Київ Цифровий", і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 гривень. Для тих, хто має право на безплатний проїзд, на "Картці киянина" має бути підключена та активована відповідна пільга.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами:

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Кличко зазначив, що упродовж двох – трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту Києва.