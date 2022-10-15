В Києві з'явився 17-метровий напис на підтримку ЗСУ
Ще одним із таких став 17-метровий напис в Києві біля монумента Батьківщини-матері "Вірю в ЗСУ". До того ж цей символічний напис був виготовлений з останньої партії металу з "Азовсталі".
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Літери встановили біля Батьківщини-матері. Вони зроблені з металу останньої партії меткомбінату "Азовсталь", який став символом сили та спротиву. Маріупольська незламність в серці країни!
– написали у міській раді Маріуполя.
Встигніть прийти та сфотографуватися, адже напис пробуде на локації до 1 листопада. Потім його перетворять на нову партію браслетів, кошти від продажу яких йдуть на ЗСУ.
Біля Батьківщини-Матері з'явився 17-метровий напис на підтримку ЗСУ / Фото з телеграму Михайла Федорова
Для підтримки України продають символічні браслети
Проєкт з продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" готувався не один місяць. Його запустили в рамках платформи United24.
Кожен українець може придбати браслет з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь". Гроші з ексклюзивної партії браслетів "Символ незламності" спрямують на закупівлю дронів для українських військових. Так, усі 100% прибутку перекажуть на "Армію дронів".
Браслет з проєкту "Азовсталь. Символ незламності" / Фото з сайту SOVA
Перша лімітована партія браслетів налічує 10 тисяч штук, а ціна одного складає 1 500 гривень. Українці масово скуповують браслети, а куплені прикраси публікують в мережі. Чимало осіб навіть не встигли придбати браслети з першої партії, тож з нетерпінням чекають на наступну.
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