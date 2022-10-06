Гроші з ексклюзивної партії браслетів "Символ незламності" спрямують на закупівлю дронів для українських військових. Так, усі 100% прибутку перекажуть на "Армію дронів", передає 24 канал.

Важливо З останньої партії металу "Азовсталі": для підтримки України продаватимуть символічні браслети

Українці скуповують браслети

Проєкт запустили в рамках платформи United24. Українці активно долучаються до нього, розкуповуючи браслети. Пишуть, що навіть сайт не витримує таку кількість замовлень

Коли викупили всі браслети з металу з Азовсталі, а в тебе навіть шансу не було, бо впав сайт,

– написала Меланія Подоляк.

Однак згодом вона опублікувала фото покупки. Користувачі мережі діляться світлинами браслетів.

Перша лімітована партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Один коштує 1500 гривень. Федоров додав, що завдяки попереднім внескам українців вдалось закупити майже тисячу БПЛА. Придбати браслет з "Азовсталі" можна тут.

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