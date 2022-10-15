В транспорте Киева за проезд можно оплатить банковской картой
Так, с 15 октября в наземном коммунальном общественном транспорте столицы внедряют возможность рассчитаться за проезд по банковской карте. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Подтверждением работы системы на том или ином маршруте фирменные наклейки на валидаторах.
Сервис позволяет пользоваться также и приложением "Киев Цифровой", и картой киевлянина. Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен. Для тех, кто имеет право на бесплатный проезд, на "Карте киевлянина" должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.
Оплата проезда банковской картой уже доступна в автобусах по маршрутам:
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Кличко отметил, что на протяжении двух – трех последующих недель система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта Киева.
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