Подключение маршрутов наземного транспорта начали еще 10 дней назад. И уже сегодня оно начало функционировать.
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Как оплачивать проезд картой
Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.
Сервис позволяет пользоваться также и приложением "Киев Цифровой", и "Картой киевлянина". Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой – 8 гривен.
При этом, когда на линии будет проводиться контроль оплаты проезда, достаточно назвать сотруднику "Киевпасстранса" последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.
Чтобы пользоваться транспортом бесплатно, на вашей "Карте киевлянина" должна быть подключена и активирована соответствующая льгота.
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