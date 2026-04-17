Последствия обстрелов: какая ситуация в энергосистеме Украины 17 апреля

Россияне в очередной раз атаковали энергетику Украины, в результате чего есть обесточивание в ряде областей. Пока продолжаются восстановительные работы, где это возможно, в Укрэнерго призывают потребителей к экономному энергопотреблению в пиковые часы.

Что известно о ситуации в энергосистеме 17 апреля?

О том, в каких областях зафиксировали последствия российских атак, говорится в сообщении Укрэнерго.

После дроновых атак по энергообъектам в ночь на 17 апреля, есть обесточивание в областях:

Житомирской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

Одесской;

Харьковской;

Черниговской.

Энергетики начали восстановительные работы в регионах, где позволяет ситуация с безопасностью. В общем специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет потребителям.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что стоит перенести активное пользование электроприборами на период с 11:00 до 15:00. Это время, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно.

Что касается вечерних или пиковых часов с 18:00 до 22:00 – потребление электроэнергии стоит ограничить, или пользоваться электроприборами экономно.

В целом тенденция в потреблении показывает снижение. Причиной является ясная погода, которая способствует лучшей работе солнечных электростанций.

Обратите внимание! В четверг, 17 апреля, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии ниже на 3,7% по сравнению с 16 апреля.

В частности в компании призывают следить за обновлениями в официальных сообщениях, ведь ситуация в энергетике может меняться.

Что известно об энергоситуации на Черниговщине?

Ночью 17 апреля начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинький сообщил, что россияне атаковали критические объекты города, где возникли пожары.

Впоследствии в Черниговоблэнерго подтвердили повреждения энергообъекта. Известно, что в результате атаки без электроэнергии осталось 6 тысяч потребителей. Энергетики начнут работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

В то же время на ресурсе "График отключения света в Черниговской области" отмечают, что иногда могут применять не только аварийные отключения, но и превентивные.

Что известно о подготовке энергосистемы к следующей зиме?