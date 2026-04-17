Последствия обстрелов: какая ситуация в энергосистеме Украины 17 апреля
- В результате атак дронами на энергообъекты в ночь на 17 апреля, обесточивания зафиксированы в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
- Энергетики работают над восстановлением снабжения, а Укрэнерго призывает к экономному использованию электроэнергии в пиковые часы с 18:00 до 22:00.
Россияне в очередной раз атаковали энергетику Украины, в результате чего есть обесточивание в ряде областей. Пока продолжаются восстановительные работы, где это возможно, в Укрэнерго призывают потребителей к экономному энергопотреблению в пиковые часы.
Что известно о ситуации в энергосистеме 17 апреля?
О том, в каких областях зафиксировали последствия российских атак, говорится в сообщении Укрэнерго.
После дроновых атак по энергообъектам в ночь на 17 апреля, есть обесточивание в областях:
- Житомирской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Одесской;
- Харьковской;
- Черниговской.
Энергетики начали восстановительные работы в регионах, где позволяет ситуация с безопасностью. В общем специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет потребителям.
В то же время в Укрэнерго отмечают, что стоит перенести активное пользование электроприборами на период с 11:00 до 15:00. Это время, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно.
Что касается вечерних или пиковых часов с 18:00 до 22:00 – потребление электроэнергии стоит ограничить, или пользоваться электроприборами экономно.
В целом тенденция в потреблении показывает снижение. Причиной является ясная погода, которая способствует лучшей работе солнечных электростанций.
Обратите внимание! В четверг, 17 апреля, по состоянию на 9:30 уровень потребления электроэнергии ниже на 3,7% по сравнению с 16 апреля.
В частности в компании призывают следить за обновлениями в официальных сообщениях, ведь ситуация в энергетике может меняться.
Что известно об энергоситуации на Черниговщине?
Ночью 17 апреля начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинький сообщил, что россияне атаковали критические объекты города, где возникли пожары.
Впоследствии в Черниговоблэнерго подтвердили повреждения энергообъекта. Известно, что в результате атаки без электроэнергии осталось 6 тысяч потребителей. Энергетики начнут работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
В то же время на ресурсе "График отключения света в Черниговской области" отмечают, что иногда могут применять не только аварийные отключения, но и превентивные.
Что известно о подготовке энергосистемы к следующей зиме?
Ранее председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что для будущего энергетики Украины стоит сосредоточить ресурс не на больших ТЭС. То есть строительство масштабных объектов, как ЗАЭС, будет невыгодным с учетом условий российских атак. В частности лучше строить биогазовые электростанции, которые будут работать как "зеленые".
В то же время что касается следующего отопительного сезона, средний уровень выполнения работ по стране составляет более 50%. Быстрее всего выполняют планы устойчивости Киевская, Черкасская и Харьковская области. Именно в этих областях есть необходимое оборудование, есть готовые площадки и понимание источников финансирования.