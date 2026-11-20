Массированный российский обстрел Киева 20 ноября привел к значительным повреждениям производственного помещения на правом берегу города. Речь идет о кондитерском цехе Milfey в столице.

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Вражеские ракеты попали непосредственно в цех, разрушив половину здания и вызвав масштабный пожар, о чем сообщили в социальных сетях компании.

Владельцы пострадавшего предприятия опубликовали в инстаграме видео с места трагедии, где видны обгоревшие стены и уничтоженное оборудование.

Сколько вложено туда времени, жизни, денег, нервных клеток. Внутри все разбилось. Нет слов, как это больно,

– рассказали представители компании Milfey.

Обратите внимание! Информация об убытках или дальнейшей работе пока не обнародована. Также компания не сообщила, есть ли пострадавшие в результате атаки.

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Напомним, что компания "Королевский вкус" уже прекратила свою работу. Предприятие приняло такое решение из-за проблем с электричеством и регулярных обстрелов. Кроме того, Россия совершила атаку 16 ноября. Пожар уничтожил продукцию, производственные мощности и производственные помещения. Также погиб один человек.

Кроме того, свою деятельность прекращает "Кременчукхлеб" – предприятия ООО "Кременчукхлеб плюс" и ООО "Сковорода плюс". Они, в частности, производили хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия.