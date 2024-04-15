Израиль потратил на отражение атаки Ирана более 1 миллиарда долларов

Иран совершил масштабную атаку на Израиль. Иранские чиновники указывают, что это ответ на недавний обстрел их посольства со стороны израильтян.

Что известно об атаке

Вечером 13 апреля началась иранская атака на Израиль. Сначала иранцы провели запуск беспилотников. А уже в ночь на 14 апреля были запущены ракеты.

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ЦАХАЛ подсчитал, что в целом по израильской территории Иран запустил 300 ракет и беспилотников. Атака была отражена, в частности силами партнеров Израиля.

Сколько Израиль потратил на оборону

воздушные цели сбивались до захода в израильское воздушное пространство. 99% от всех ракет и беспилотников сбиты на территории стран-соседей Израиля.

Израиль потратил ориентировочно 1,3 миллиарда долларов на отражение иранской атаки. Генерал запаса Армии обороны Израиля и финансовый советник бывшего начальника штаба Рам Аминах считает, что Иран потратил на организацию этой атаки в 10 раз меньшую сумму.

Вражеские воздушные цели, в основном, сбивались авиацией. Для противодействия баллистике использовались ракеты Arrow. Аминах оценил один такой ракетный заряд в 3,5 миллиона долларов. Основную поддержку Израилю оказали силы США.

Чистый бюджет ЦАХАЛа в 2023 году составил около 60 миллиардов шекелей (ориентировочно 16 миллиардов долларов)