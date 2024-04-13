Тарифы на свет в связи с обстрелами: чего ждать украинцам

13 апреля 2024, 10:40
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После значительных ракетных обстрелов украинской энергетики, многих потребителей беспокоит вопрос о том, что будет с тарифами на свет в ближайшее время. Ведь летом прошлого года, после сложной зимы, тариф на электроэнергию повысили вдвое.

Могут ли обстрелы повлиять на тарифы

В комментарии для 24 Канала Владимир Омельченко рассказал, что обстрелы действительно могут повлиять на стоимость электроэнергии для обычного потребителя. Ведь сейчас население Украины поддерживается на искусственно заниженном тарифе в 2 или даже 2,5 раза. На сегодня он составляет – 2,64 гривны за киловатт-час.

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Он добавил, что правильным решением было бы частично поднять тарифы уже в мае, чтобы до конца года перейти на рыночную цену.

Директор энергетических программ Центра Разумкова

На мой взгляд, нужно увеличивать тарифы, начиная уже с мая или июня, не сразу на 100%, а на 30%, чтобы до конца этого года перейти полностью на рыночные тарифы. Но, безусловно, с учетом того фактора, что малообеспеченные граждане должны получить субсидии. На мой взгляд, других вариантов не существует для того, чтобы обеспечить финансовым ресурсом подготовку к осенне-зимнему периоду.

Владимир Омельченко объяснил, что одной из главных причин для поднятия тарифов является невозможность "Укргидроэнерго" финансировать поставщика специальных обязанностей.

Эту разницу компенсировали "Укргидроэнерго", "Энергоатом". То есть Укргидроэнерго это 100% не может уже сделать. А это примерно на год 147 миллиардов гривен компенсации. Энергоатом тоже входит в ремонтные работы. И у них есть планы по строительству атомных блоков, завода по фабрикации ядерного топлива. Поэтому сегодня возможностей привлечь ПСО в том же объеме, что было раньше, просто не существует,
– говорит Омельченко.

Или таки повысят тарифы

Юрий Щедрин в комментарии для 24 Канала согласился, что сейчас тариф не является рыночным, однако на вопрос, вырастут ли тарифы, сказал, что все зависит от решения власти.

 

Юрий Щедрин

Эксперт по энергетике и экономике

Здесь есть много факторов – социальный, политический и тому подобное. Я считаю, что они эти деньги будут брать или в кредит, или грантами, потому что это единственный понятный путь получения этих средств. Но как их будут использовать, это очень большой вопрос. Потому что ДТЭК уже не первый раз обстреливают и как мы видим, по этим обстрелам не была проведена достаточно качественная работа и подготовка к ним. Потому что, к сожалению, несмотря на их масштабность, мы оказались не совсем готовы к этому.

Вместе с этим, Владимир Омельченко также отметил, что повышение тарифов – прежде всего политический вопрос, поэтому оно будет решаться не чиновниками, Кабмином, Минэнерго или НКРЕКП, а политической верхушкой. Эти непопулярные меры могут негативно сказаться на рейтинге власти, однако сейчас они являются необходимыми.

Какая экономически обоснованная цена на электроэнергию?

По мнению Владимира Омельченко, экономически обоснованной ценой на электроэнергию можно считать цену для небытовых потребителей: она постоянно колеблется и сейчас вместе с тарифами на распределение и передачу составляет около 6 гривен за киловатт.
Автор: Катерина Добровольська