Почти 1 400 ракет и дронов: Россия рекордно увеличила террор Нафтогаза

Массированные атаки России на Украину направлены не только не энергообъекты, но и на газовую инфраструктуру. С начала полномасштабной войны враг 401 раз обстреливал объекты Нафтогаза, что привело к потере мощностей.
Сколько атак совершила Россия?
Прошлый год стал рекордным. Российская армия нанесла 229 атак, то есть больше, чем всего за три года до этого, подсчитали в Нафтогазе.
2025 год стал беспрецедентным по масштабам атак на нашу инфраструктуру - интенсивность обстрелов была выше, чем в предыдущие годы войны. Несмотря на это, мы обеспечиваем страну газом и поддерживаем устойчивость энергосистемы,
– отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
Особенно тяжелым для компании был октябрь 2025 года. Тогда россияне били больше всего по инфраструктуре Нафтогаза, осуществив в течение месяца 25 комбинированных обстрелов.
- С 2022 года российская армия в целом выпустила более 1 700 ракет и дронов.
- Большинство из них выпущено именно в 2025-м – 1 399 средств поражения.
Как следствие, Украина потеряла в прошлом году возможности для собственной газодобычи. Поэтому компания была вынуждена нарастить импорт топлива, чтобы обеспечить страну газом во время отопительного сезона.
Что известно об импорте газа в Украину?
Накануне зимы 2025 – 2026 годов Украине удалось накопить в хранилищах 13,2 миллиарда кубометров природного газа, рассказал министр экономики Алексей Соболев.
Однако этих объемов оказалось мало из-за постоянных обстрелов газовых объектов Россией. Необходимо докупить еще более 4 миллиардов кубометров газа.
Впрочем, Украине удалось договориться с партнерами о поставках топлива. Сейчас, по словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, Украина диверсифицировала пути импорта.
Газ находит:
- через Польшу;
- Словакию;
- Румынию;
- Трансбалканский коридор.
А недавно Украина договорилась с Польшей об увеличении поставок газа. Импорт начал расти в феврале 2026 года.
До конца апреля мощности на этом направлении должны вырасти с 15,3 миллиона до 18,4 миллиона кубометров в сутки, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Заметьте! Деньги на закупку газа Украине предоставляют различные международные финансовые организации и партнеры. Особенно ощутимо помогает Норвегия.
Что известно о последних атаках на Нафтогаз?
-
Вместе с тем Россия не прекращает атак на объекты Нафтогаза и в 2026 году. Утром 27 января российские войска снова нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Нафтогаза. Под атакой оказался объект в западном регионе Украины. Это был уже пятнадцатый обстрел инфраструктуры компании только за январь 2026 года.
-
В ночь на воскресенье, 8 февраля, российская армия осуществила массированную атаку на объекты Нафтогаза в Полтавской области. В результате удара зафиксированы разрушения. Корецкий сообщил о попаданиях, которые привели к повреждению производственных активов и оборудования.
-
На следующий день, в понедельник 9 февраля, объекты Нафтогаза второй день подряд оказались под ударами врага. В течение суток российские войска снова атаковали производственные мощности в Полтавской области, а также нанесли новые массированные удары по объектам в Сумской области.