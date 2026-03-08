Россия второй день подряд обстреливает газодобывающие объекты Нафтогаза в Полтавской области
- Россия второй день подряд атакует газодобывающие объекты Нафтогаза на Полтавщине, используя дроны.
- Работа ряда критически важных объектов остановлена, но пострадавших нет, сейчас идет оценка повреждений.
Россия вторые сутки атакует объекты Нафтогаза на Полтавщине. Для этого враг использует дроны.
Об этом сообщили в Нафтогазе.
Что известно об атаках России по объектам Нафтогаза?
Вторые сутки подряд Россия массированно атакует объекты газодобычи Группы Нафтогаз на Полтавщине. Удары наносятся с применением дронов.
Работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Повреждения есть, но пострадавших людей, к счастью, нет.
Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Продолжается оценка повреждений,
– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В компании напомнили, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 312 работников Нафтогаза.
Что известно о недавних обстрелах Полтавщины?
Ночью и утром 8 марта Россия атаковала беспилотниками Полтавскую область. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе.
Зафиксировано повреждение производственного оборудования, пострадавших нет.