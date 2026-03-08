Укр Рус
8 марта, 19:51
Россия второй день подряд обстреливает газодобывающие объекты Нафтогаза в Полтавской области

Сергей Попович
Основні тези
  • Россия второй день подряд атакует газодобывающие объекты Нафтогаза на Полтавщине, используя дроны.
  • Работа ряда критически важных объектов остановлена, но пострадавших нет, сейчас идет оценка повреждений.

Россия вторые сутки атакует объекты Нафтогаза на Полтавщине. Для этого враг использует дроны.

Об этом сообщили в Нафтогазе.

Что известно об атаках России по объектам Нафтогаза?

Вторые сутки подряд Россия массированно атакует объекты газодобычи Группы Нафтогаз на Полтавщине. Удары наносятся с применением дронов.

Работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена. Повреждения есть, но пострадавших людей, к счастью, нет.

Специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Продолжается оценка повреждений,
– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В компании напомнили, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 312 работников Нафтогаза.

Что известно о недавних обстрелах Полтавщины?

  • Ночью и утром 8 марта Россия атаковала беспилотниками Полтавскую область. Под ударом оказалось одно из промышленных предприятий в Миргородском районе.

  • Зафиксировано повреждение производственного оборудования, пострадавших нет.