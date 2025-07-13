Засчитывается ли в страховой стаж получение высшего образования

Многие украинцы в течение жизни получили высшее образование. Однако не всегда оно засчитывается как страховой стаж.

Засчитывают ли обучение в вузе в стаж

Дело в том, что после определенного года обучения в вузе прекратили засчитывать в стаж, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По состоянию на сейчас в Украине в страховой стаж засчитывается только обучение до 1 января 2004 года. Это в соответствии с ЗУ № 1788 "О пенсионном обеспечении".

В чем же заключается проблема? Еще с начала 2004 года вступил в силу ЗУ № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, который ввел понятие "страховой стаж" и отменил норму, из-за чего обучение в страховой стаж больше не входит.

Однако с введением понятия "страховой стаж" имеет значение то, что делал работодатель за своего работника:

какую сумму страховых взносов он платил в Пенсионный фонд;

в течение какого периода времени это продолжалось.

Важно! То есть человек, получавший образование после 1 января 2024 года, не сможет зачислить его в стаж.