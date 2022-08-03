Один вид горючего подешевел на некоторых АЗС

Цена автогаза продолжает тенденцию спада. Наиболее выгодную цену этого вида горючего предлагает компания "Авантаж 7".

Цена горючего на АЗС 2 августа

Бензин А-95 – 50,07 гривны за литр (-2 копейки против 2 августа).

Бензин А-92 – 48,77 гривны за литр (+35 копеек).

Дизельное топливо – 54,44 гривны за литр (-19 копеек).

Автогаз – 28,54 гривны за литр.

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Цена автогаза снизилась

Цена автогаза за месяц (с июля по август) снизилась на 27% или на 10,37 гривны, до 28,97 гривны за литр. За сутки со 2 по 3 августа этот вид горючего подешевел на 19 копеек, до 28,54 гривны за литр, по данным Консалтинговой группы "А-95".

Самую низкую цену предлагает компания "Авантаж 7" – 26,95 гривны за литр.

Больше всего за сутки подешевел автогаз в "Prime" – на 4 гривны, до 29 гривен за литр.

*Красным цветом обозначена самая низкая цена автогаза.

**Синим – где этот вид горючего больше всего подешевел за сутки.

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