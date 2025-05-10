Кто считается одиноким пенсионером и какие выплаты может получить такой человек
- Одинокие пенсионеры в Украине могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен, если они старше 80 лет, живут самостоятельно, нуждаются в постоянном уходе и получают пенсию по возрасту.
- Для оформления доплаты нужно подать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда и предоставить заключение врачебно-консультативной комиссии, паспорт и идентификационный код.
В Украине одинокие пенсионеры могут получить 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на сейчас он составляет 2 361 гривну.
Кто считается одиноким пенсионером
Такие лица могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен, сообщает 24 Канал.
Читайте также Пенсия при "минималке": сколько будут получать пенсионеры с зарплатой 8 000 гривен
Одиноким считается тот пенсионер, кто соответствует следующим критериям:
- возраст от 80 лет и старше;
- самостоятельное проживание;
- постоянный посторонний уход по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Важно! Люди, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту выплату.
Как оформить доплату
Для получения подобной помощи, одиноким пенсионерам пенсионерам следует подать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда. Также необходимо предоставить следующие документы:
- заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
- паспорт;
- идентификационный код.
Обратите внимание! Необходимость в постороннем уходе должно подтверждать врачебное заключение.