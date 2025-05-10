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Экономика Соцвыплаты Кто считается одиноким пенсионером и какие выплаты может получить такой человек
10 мая, 11:53
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Кто считается одиноким пенсионером и какие выплаты может получить такой человек

Валерия Моргун
Основні тези
  • Одинокие пенсионеры в Украине могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен, если они старше 80 лет, живут самостоятельно, нуждаются в постоянном уходе и получают пенсию по возрасту.
  • Для оформления доплаты нужно подать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда и предоставить заключение врачебно-консультативной комиссии, паспорт и идентификационный код.

В Украине одинокие пенсионеры могут получить 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на сейчас он составляет 2 361 гривну.

Кто считается одиноким пенсионером

Такие лица могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривен, сообщает 24 Канал.

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Одиноким считается тот пенсионер, кто соответствует следующим критериям:

  • возраст от 80 лет и старше;
  • самостоятельное проживание;
  • постоянный посторонний уход по состоянию здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.

Важно! Люди, которые получают пенсию по инвалидности, не имеют права на эту выплату.

Как оформить доплату
 

Для получения подобной помощи, одиноким пенсионерам пенсионерам следует подать заявление в органы соцзащиты или Пенсионного фонда. Также необходимо предоставить следующие документы:

  • заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в постоянном уходе;
  • паспорт;
  • идентификационный код.

Обратите внимание! Необходимость в постороннем уходе должно подтверждать врачебное заключение.