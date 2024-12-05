Доллар вырос, евро упало: НБУ обнародовал курсы валют
За последние сутки американская валюта лишь на немного выросла, зато евро потеряло цену более чем на 10 копеек. На завтра ожидается, что доллар начнет дешеветь, а вот европейская валюта вырастет.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,66 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 4 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,70 гривны. То есть цена упала на 12 копеек.
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По состоянию на 5 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,59 гривны,
- евро – 43,81 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 5 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,95 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,85 гривны, продажа – по 41,85 гривны,
- В обменниках: покупка – 41,43 гривны, продажа – 41,96 гривны.
Какого курса стоит ожидать в декабре
По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, в декабре скорее всего маловероятны непрогнозируемые резкие изменения по стоимости валют.
Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок". То есть курс валют в декабре будет зависеть от политики НБУ, который продолжает контролировать рынок. Также важную роль играют экономическая ситуация, макрофинансовая помощь для покрытия дефицита бюджета и поступления валюты от экспорта.
Обратите внимание! Предполагается, что курсам валют удастся избежать "рывков" до ожидаемого показателя в 42,1 гривны за доллар.
Лесовой считает, что в конце года доллар все-таки может остаться на уровне 41 6 на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар. Поэтому курс не достигнет заложенного показателя в бюджет 2024 года.