Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,66 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 4 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,70 гривні. Тобто ціна впала на 12 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 5 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,59 гривні,

євро – 43,81 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 41,95 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,85 гривні, продаж – по 41,85 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,43 гривні, продаж – 41,96 гривні.

Якого курсу варто очікувати у грудні

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, у грудні швидше за все малоймовірні непрогнозовані різкі зміни щодо вартості валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Все ж ми схильні вважати, що в грудні не варто чекати сюрпризів чи якихось курсових "вивертів". Тобто курс валют у грудні залежатиме від політики НБУ, який продовжує контролювати ринок. Також важливу роль відіграють економічна ситуація, макрофінансова допомога для покриття дефіциту бюджету та надходження валюти від експорту.

Зауважте! Припускається, що курсам валют вдасться уникнути "ривків" до очікуваного показника в 42,1 гривні за долар.

Лєсовий вважає, що наприкінці року долар все-таки може залишитися на рівні 41,6 – 41,8 гривні за долар. Відтак курс не досягне закладеного показника у бюджет 2024 року.