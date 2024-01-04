Доллар подорожал, евро подешевело: какой официальный курс 4 января
За сутки официальный курс доллара немного вырос в цене. В то же время евро теряет стоимость, хотя на завтра НБУ намерен повысить на несколько копеек курс.
Официальный курс 4 января
За данным Нацбанка, официальный курс 4 января достиг 38,11 гривны за доллар. Стоимость выросла на 3 копейки против курса 3 января.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,60 гривны, что на 12 копеек меньше, чем было вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 5 января:
- Доллар – 38,04 гривны,
- Евро – 41,66 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 4 января доллар стоит:
- В банках покупка составляет 38,2 гривны, а продажа – 39 гривен.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,17 гривны, а продажа – 39,25 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,90 гривны, а продажа – 39,06 гривны.
Доллар на следующую неделю
Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, одним из основных факторов, влияющих на валютный рынок, является развитие экспорта и соответствующее увеличение валютной выручки.
По большому счету, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя мы предполагаем, что резких курсовых изменений не произойдет.
Пределы колебаний будут:
- на межбанке – 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро,
- на наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.
Кроме того, по словам Лесового, к середине января на рынке ситуация будет соответствовать начатым трендам в ноябре 2023 года, а именно:
- реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке;
- сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка, она составит 0,3 – 0,5 гривен;
- формирование наличного курса будет опираться на курс межбанка с добавлением незначительной "комиссии" финучреждения, вероятно межкурсовая разница не превысит 0,3 – 0,5 гривен;
- ежедневные курсовые изменения на межбанке и соответственно на наличном рынке будут оставаться разно векторными и не превысят 0,2 – 0,3 гривны;
- разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет до 0,1 гривны, а на наличном рынке – до 0,3 – 0,5 гривны.