Нацбанк установил курсы официальных валют: какая стоимость у доллара и евро

За сутки официальный курс доллара вырос до почти 39,40 гривны, а евро осталось без изменений. Завтра Нацбанк предполагает, что доллар достигнет даже более 39,50 гривны.

Официальный курс 9 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,38 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 8 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,31 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 10 мая:

доллар – 39,55 гривны,

евро – 42,43 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 9 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,25 гривны, а продажа – 39,80 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,55 гривны , а продажа – 39,95 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,76 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

Будет ли доллар и евро дорожать

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что после того, как США приняли долгожданный пакет помощи Украине, вопрос о макрофинансовой помощи на этот год почти решен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Имея в резервах более 43 миллиардов долларов, регулятор имеет возможность проводить более вариативную политику на валютном рынке.

Интересно, что по словам Лесового, в мае темп контролируемой девальвации может быть подобным апрельскому и составит ориентировочно 1 – 1,3%. То есть к началу лета официальный курс доллара, вероятно, достигнет 40 гривен.

При таком сценарии в летний период ситуация на валютном рынке будет достаточно инертной. И следующие ощутимые изменения произойдут уже осенью,

– добавляет Лесовой.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.