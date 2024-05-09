Нацбанк установил курсы официальных валют: какая стоимость у доллара и евро
За сутки официальный курс доллара вырос до почти 39,40 гривны, а евро осталось без изменений. Завтра Нацбанк предполагает, что доллар достигнет даже более 39,50 гривны.
Официальный курс 9 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,38 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 9 копеек против 8 мая.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,31 гривны, что на 1 копейку больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 10 мая:
- доллар – 39,55 гривны,
- евро – 42,43 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 9 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,25 гривны, а продажа – 39,80 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,55 гривны, а продажа – 39,95 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,76 гривны, а продажа – 39,85 гривны.
Будет ли доллар и евро дорожать
В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой отметил, что после того, как США приняли долгожданный пакет помощи Украине, вопрос о макрофинансовой помощи на этот год почти решен.
Имея в резервах более 43 миллиардов долларов, регулятор имеет возможность проводить более вариативную политику на валютном рынке.
Интересно, что по словам Лесового, в мае темп контролируемой девальвации может быть подобным апрельскому и составит ориентировочно 1 – 1,3%. То есть к началу лета официальный курс доллара, вероятно, достигнет 40 гривен.
При таком сценарии в летний период ситуация на валютном рынке будет достаточно инертной. И следующие ощутимые изменения произойдут уже осенью,
– добавляет Лесовой.