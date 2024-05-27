Официальный курс перевалил за 40 гривен, но это еще не предел

Впервые в истории официальный курс доллара от НБУ достиг чуть больше, чем 40 гривен за валюту. Впрочем, завтра ожидается, что регулятор снова повысит стоимость – до 40,30 гривны. В то же время евро стремится к отметке в 43,5 гривны.

Официальный курс 27 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,11 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 19 копеек против 24 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,49 гривны, что на 18 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 28 мая:

доллар – 40,30 гривны,

евро – 43,45 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 27 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,90 гривны, а продажа – 40,40 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,20 гривны , а продажа – 40,60 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,40 гривны, а продажа – 40,55 гривны.

Курс доллара на межбанке на этой неделе

По прогнозам банкира Тараса Лесового, которым он поделился с 24 Каналом, в конце мая курс не должен пересечь отметку в 40 гривен. Колебания возможны в диапазоне от 39,5 гривны до 40 гривен.

Лесовой объясняет, что если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня, то проседание гривны может составить максимально до 5% – с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно, гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны.

Вероятные пределы колебания курсов на эту неделю на межбанке:

курс доллара – где-то 39 – 40 гривен,

евро – 41 – 43 гривны за валюту.

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