НБУ существенно повысил курсы валют

Доллар и евро подорожали за последние сутки на 17 и 22 копейки соответственно. Тренд на рост будет сохраняться еще и завтра – доллар достигнет более 41,30 гривны.

Официальный курс 13 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла всего на 17 копеек.

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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,10 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 22 копейки.

По состоянию на 14 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,34 гривны,

евро – 45,19 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,76 гривны , а продажа – 41,51 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

Какой курс валют прогнозируют

Для 24 Канала банкир Анна Золотько отметила, что на этой неделе возможно разнонаправленное движение, как на безналичном, так и на наличном сегменте.

Кстати, спрос на валюту на наличном рынке хоть и немного ослаб, но до сих пор остается на довольно высоком уровне.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В течение этой недели курс может находиться в таком коридоре цены – от 41,20 гривны до 41,80 гривны за доллар.

Участники рынка, вероятно, попытаются закрепить тренд на рост американской валюты на этой неделе. Впрочем, по словам Золотько, потенциал для этого ограничен.