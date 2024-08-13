Официальный курс 13 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла всего на 17 копеек.
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Официальный курс евро зато существенно подорожал до 45,10 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты выросла на 22 копейки.
По состоянию на 14 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,34 гривны,
- евро – 45,19 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 13 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,76 гривны, а продажа – 41,51 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
Какой курс валют прогнозируют
Для 24 Канала банкир Анна Золотько отметила, что на этой неделе возможно разнонаправленное движение, как на безналичном, так и на наличном сегменте.
Кстати, спрос на валюту на наличном рынке хоть и немного ослаб, но до сих пор остается на довольно высоком уровне.
В течение этой недели курс может находиться в таком коридоре цены – от 41,20 гривны до 41,80 гривны за доллар.