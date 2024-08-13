Офіційний курс 13 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,28 гривні за долар. Тобто ціна валюти виросла всього на 17 копійок.
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Офіційний курс євро натомість суттєво подорожчав до 45,10 гривні за євро. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 22 копійки.
Станом на 14 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,34 гривні,
- євро – 45,19 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 13 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,76 гривні, а продаж – 41,51 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
Який курс валют прогнозують
Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що цього тижня можливий різноспрямований рух, як на безготівковому, так і на готівковому сегменті.
До речі, попит на валюту на готівковому ринку хоч і трохи послабився, але досі залишається на доволі високому рівні.
Протягом цього тижня курс може перебувати у такому коридорі ціни – від 41,20 гривні до 41,80 гривні за долар.