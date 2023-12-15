Доллар и евро от НБУ: что произошло с курсами за сутки
Вчера, 14 декабря, официальный курс доллара составил более 37 гривен. А вот сегодня, 15 декабря, курс немного опустился – почти до 37 гривен. Евро же наоборот существенно выросло.
Официальный курс 15 декабря
За данным Нацбанку, официальный курс 15 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 36,99 гривны за доллар. следовательно за минувшие сутки цена немного "просела" - на 3 копейки.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,41 гривны. Стоимость рекордно выросла на 48 копеек по сравнению со вчера.
Каким будет официальный курс доллара и евро 18 декабря:
- Доллар – 37,02 гривны,
- Евро – 40,51 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 15 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,15 гривны, а продажа – 37,7 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,2 гривны, а продажа – 37,71 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,6 гривны.
Каким будет курс в следующем году
Как спрогнозировали Аналитики ICU, в 2024 году доллар будет на уровне 41 гривны. Кроме того, основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак говорит о девальвации до конца года – до 42 гривен. А за год курс будет на уровне 40 гривен.Обратите внимание! Тарас Козак добавил, что это возможно только в том случае, когда Украина получит большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.
- Другое мнение высказал замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Он говорит, что курс не пересечет 40 гривен, но если помощь будет поступать ритмично и в полном объеме.
- Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий говорит о более сдержанном прогнозе. К примеру, НБУ сможет сдержать курс доллара в диапазоне 37,8 – 39,5 гривны, если Украина получит хотя бы 32 – 35 миллиардов долларов помощи.