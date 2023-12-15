Доллар и евро от НБУ: что произошло с курсами за сутки

Вчера, 14 декабря, официальный курс доллара составил более 37 гривен. А вот сегодня, 15 декабря, курс немного опустился – почти до 37 гривен. Евро же наоборот существенно выросло.

Официальный курс 15 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 15 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 36,99 гривны за доллар. следовательно за минувшие сутки цена немного "просела" - на 3 копейки.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,41 гривны. Стоимость рекордно выросла на 48 копеек по сравнению со вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 18 декабря:

Доллар – 37,02 гривны,

Евро – 40,51 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 15 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,15 гривны , а продажа – 37,7 гривны .

, а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 37,2 гривны , а продажа – 37,71 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,6 гривны.

Каким будет курс в следующем году

Как спрогнозировали Аналитики ICU, в 2024 году доллар будет на уровне 41 гривны. Кроме того, основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак говорит о девальвации до конца года – до 42 гривен. А за год курс будет на уровне 40 гривен.

Другое мнение высказал замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. Он говорит, что курс не пересечет 40 гривен, но если помощь будет поступать ритмично и в полном объеме.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий говорит о более сдержанном прогнозе. К примеру, НБУ сможет сдержать курс доллара в диапазоне 37,8 – 39,5 гривны, если Украина получит хотя бы 32 – 35 миллиардов долларов помощи.