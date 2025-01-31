НБУ снизил курсы валют: сколько стоят доллар и евро в последний день января
В последний день января Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Как доллар, так и евро потеряли по 10 копеек в стоимости. Какие актуальные курсы валют, читайте далее.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,82 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 30 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,50 гривны. То есть упала на 11 копеек.
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По состоянию на 3 февраля курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,72 гривны,
- евро – 43,32 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 31 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,67 гривны, продажа – по 42,20 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,95 гривны, продажа – по 41,99 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,70 гривны, продажа – 42,20 гривны.
Какой будет курс доллара на следующей неделе
Как сообщил банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, напряжение на валютном рынке, наблюдавшееся в первой половине января, постепенно снижается. Соответственно, эта тенденция, сохранится на следующей неделе.
Регулятор крепко держит ситуацию под контролем, исключая всплески ажиотажного спроса благодаря эффективной политике валютных интервенций.
Ожидается, что официальный курс доллара будет оставаться в пределах 42 – 42,3 гривны за доллар, как и на прошлой неделе.