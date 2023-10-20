Официальный курс доллара продолжает снижаться: какова ситуация на валютном рынке

После двухдневного повышения стоимости официального доллара НБУ решил снизить этот показатель. Уже в понедельник валюта будет стоить дешевле.

Каков будет официальный курс доллара в понедельник

23 октября официальный курс доллара будет составлять 36,5 гривны, то есть будет на 7 копеек дороже. Евро же вырастет в цене и будет стоить 38,7 гривны (+5 копеек).

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На межбанке курс в течение дня вал на 7 копеек до 36,52 – 36,54 гривны в сегменте купли продажи. Наличный курс тоже упал на пять копеек до 38,10 гривны. В общем, американская валюта колеблется в пределах тех показателей, которые были на валютном рынке перед проведением НБУ режима управляемой гибкости курса.

Что будет с курсом валют на следующей неделе

С 3 октября НБУ ввел на валютном рынке режим управляемой гибкости, предполагающий, что регулятор продолжит быть ключевым игроком на рынке и будет контролировать колебания цен.

На следующей неделе ждать особых изменения курса не стоит. Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковским колебаниям курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.

Курс доллара 20 октября

В течение суток курс доллара немного упал на рынке валют. Снижение составило от 6 до 75 копеек, только продажи на черном рынке поднялись на 4 копейки.