Сегодня доллар и евро опустились: на каком уровне официальные курсы
Доллар по состоянию на 8 декабря немного подешевел. Цена упала всего на 2 копейки по сравнению с прошлым днем. А вот курс евро от НБУ несколько дней теряет цену.
Официальный курс 8 декабря
За данным Нацбанка, официальный курс 8 декабря составляет 36,67 гривны за доллар. За сутки курс подешевел на 2 копейки.
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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,49 гривны. Стоимость упала на 5 копеек по сравнению с прошлыми сутками.
Каким будет официальный курс доллара и евро 11 декабря:
- Доллар – 36,74 гривны,
- Евро – 39,60 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на 8 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 36,9 гривны, а продажа – 37,45 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 36,83 гривны, а продажа – 37,43 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,28 гривны, а продажа – 37,38 гривны.
При каких условиях может произойти отмена валютных ограничений
Как рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный, валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо будет обеспечена стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе.
Стабильность обменного курса обеспечивается, прежде всего, благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы.
К слову, Украине удалось отойти от монетарного финансирования и начать переход к гибкому курсообразованию благодаря международной поддержке.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.