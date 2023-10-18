Вторые сутки подряд: курс доллара продолжает расти

НБУ снова решил поднять официальную стоимость доллара. Теперь он снова на уровне с которого начался режим управляемой гибкости курса.

Курс доллара снова вырос

Так что 19 октября курс доллара составит 36,5 гривны, тогда как евро будет на уровне 38,6 гривны. Рост американской валюты составил 11 копеек, в то время как ЕС – 5 копеек.

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На межбанке купля-продажа выросла на 18 копеек до 36,58 – 36,60 грн. В то же время на наличном рынке доллар не изменился и находится на уровне 38,15 гривны.

Курс доллара 18 октября

Предприниматели спрогнозировали, что через год средняя обменная стоимость доллара составит 40 гривен.

В течение суток курс доллара почти не изменился. Единственная заметная тенденция – это спад стоимости валюты в обменниках в диапазоне 7 – 24 копеек.