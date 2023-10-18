Вторые сутки подряд: курс доллара продолжает расти
18 октября 2023, 18:55Читати новину українською
Источник:НБУ
НБУ снова решил поднять официальную стоимость доллара. Теперь он снова на уровне с которого начался режим управляемой гибкости курса.
Курс доллара снова вырос
Так что 19 октября курс доллара составит 36,5 гривны, тогда как евро будет на уровне 38,6 гривны. Рост американской валюты составил 11 копеек, в то время как ЕС – 5 копеек.
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На межбанке купля-продажа выросла на 18 копеек до 36,58 – 36,60 грн. В то же время на наличном рынке доллар не изменился и находится на уровне 38,15 гривны.Напомним! Предприниматели спрогнозировали, что через год средняя обменная стоимость доллара составит 40 гривен.
Курс доллара 18 октября
В течение суток курс доллара почти не изменился. Единственная заметная тенденция – это спад стоимости валюты в обменниках в диапазоне 7 – 24 копеек.
- В банках: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны;
- В обменниках: покупка – 38,57 гривны, продажа – 38,22 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38,05 гривны, продажа – 38,15 гривны.