Доллар проседает: какой курс НБУ установил после праздников

Еще в конце прошлой недели официальный курс доллара находился в пределах 39,50 гривны. После Пасхи курс заметно опустился. А завтра, 8 мая, цена снова опустится вниз.

Официальный курс 7 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,35 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 18 копеек против 3 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,39 гривны, что на 9 копеек больше, чем было на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 8 мая:

доллар – 39,29 гривны,

евро – 42,30 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 7 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,30 гривны, а продажа – 39,80 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,50 гривны , а продажа – 39,85 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,66 гривны, а продажа – 39,80 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в первые дни мая наблюдалось оживление спроса на валюту. Впрочем, это не было драматично и не смогло нарушить курсовую стабильность на рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Уверена, что регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями. Но волатильность на рынке на этой неделе может возрасти.

По прогнозам банкира, в течение недели стоимость американского доллара в наличном сегменте рынка будет колебаться в пределах диапазона 39,60 – 40,30 гривны за доллар.

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