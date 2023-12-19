Доллар вырос сегодня: что с официальным курсом 19 декабря

За сутки курсы евро и доллара заметно выросли. На сегодняшний день, 19 декабря, стоимость официального доллара превысила стоимость покупки обменниками валюты по состоянию на утро.

Официальный курс 19 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 19 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,19 гривны за доллар, что больше на 17 копеек по сравнению с прошедшими сутками.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,59 гривны. Стоимость выросла на 8 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 20 декабря:

Доллар – 37,32 гривны,

Евро – 40,92 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 19 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,15 гривны , а продажа – 37,7 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны , а продажа – 37,80 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,62 гривны, а продажа – 37,72 гривны.

Ситуация на рынке валют

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу сообщила, что на прошлой неделе на валютном рынке произошло несколько важных событий, в том числе заседание комитета по монетарной политике НБУ. На нем было принято решение о понижении учетной ставки. Таким образом, это спровоцировало курсовой всплеск на наличном рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В этот раз все принятые НБУ решения со 100% точностью совпали с прогнозами, поэтому рынок очень быстро успокоился и уже в конце недели стоимость наличного доллара опустилась в диапазоне 37,5 – 37,6 гривны за доллар.

Золотько рассказывает, что наличный доллар за неделю вырос – на 26 копеек. Как она объясняет, это произошло еще и на фоне заметного роста спроса на ВРУ и интервенции регулятора.

По мнению банкирши, в течение недели наличный курс доллара будет колебаться. в диапазоне 37,4 – 37,8 гривны.