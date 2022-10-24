НБУ может повысить официальный курс доллара: эксперты спрогнозировали, когда это может произойти

В настоящее время наличный курс доллара в украинских банках держится на уровне 40,7 гривны, что на 4,14 гривны превышает курс, установленный центробанком. Официальный курс Нацбанка является основным фактором, который может вынудить коммерческие банки поднять цены на валюту.

Вырастет ли официальный курс до конца этого года и что на это влияет, 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин.

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По его мнению, в ноябре курс будет неизменным, но может быть пересмотрен в начале зимы . Многое будет зависеть от нужд государства в доходе в бюджет.

Олег Пендзин ОО "Экономический дискуссионный клуб" Если начнутся движения, они начнутся в декабре. Потому что начнётся новый финансовый год и разъяснится ситуация с доходами и расходами бюджета. Вся финансовая помощь приходит Украине в долларах. Поэтому чем выше курс, тем больше доходов получает государство от продажи долларов.

Если начнутся движения, они начнутся в декабре. Потому что начнётся новый финансовый год и разъяснится ситуация с доходами и расходами бюджета. Вся финансовая помощь приходит Украине в долларах. Поэтому чем выше курс, тем больше доходов получает государство от продажи долларов.

По словам члена совета в Лиге аудиторов Украины Михаила Крапивко, официальный курс не только влияет на курс в коммерческих банках, но и напрямую зависит от него. Да, официальный курс может быть пересмотрен, если доллар в банках будет стоить 44-45 гривен. Кроме того, будет влиять принятие законов, регулирующих налоговую нагрузку.

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Михаил Крапивко Член совета в Лиге аудиторов Украины В ноябре могут быть изменения – это зависит от того, как будут приниматься законопроекты. В первую очередь это законы о налогообложении и налоговой нагрузке на бизнес.

Во многом стабильность курса гривны, конечно, будет зависеть от помощи международных партнеров, которая позволит Нацбанку не печатать деньги. Ожидается, что ежемесячный дефицит бюджета в следующем году составит от 3 до 4 миллиардов долларов ежемесячно, а в проекте бюджета 2023 года заложено 38 миллиардов долларов помощи. Если Украина получит эти деньги, потребности в эмиссии денег, скорее всего, не будет, а значит, не будет сильного давления на курс.

Каким будет курс валют в банках?

При условии, что Нацбанк не изменит официальный курс гривны, курс в банках, вероятнее всего, тоже останется прежним .

Влияет также на агрессивность действий России. На скачки курса влияет психологическое состояние рынка, сильно ухудшающееся при массированных обстрелах.

Учитывая стабилизацию гривни, налаживание экспорта и насыщенность наличного рынка, курс гривни также может приблизиться к официальному.