Официальный курс достигает почти 36 гривен: на сколько подешевел доллар в сутки
За прошедшие сутки официальный курс опустился почти до 36 гривен, потеряв 13 копеек в цене. В то же время, евро держит планку на том уровне, что и вчера.
Каков официальный курс 7 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 7 ноября составлял 36,04 гривны за доллар. За прошедшие сутки официальный доллар опустился еще на 13 копеек.
Читайте также Снижение курса гривны будет провоцировать инфляцию: экономист объяснил почему НБУ не идет на это
Что касается евро, то официальный курс составляет 38,72 гривны. Стоимость за вчера не изменилась, однако завтра европейская валюта может опуститься в цене.
Каким будет официальный курс доллара и евро 8 ноября:
- Доллар – 36,03 гривны,
- Евро – 38,48 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 7 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,82 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,35 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,55 гривны, а продажа – 37,67 гривны.
Прогнозы по наличному доллару
Банкирша Анна Золотько, передает 24 Канал, сообщила, что на наличном рынке гривна тоже крепнет. Следовательно, на прошлой неделе курс гривны вырос на 10–15 копеек.
В безналичном сегменте, несмотря на ситуативный рост спроса со стороны населения, в целом объем предложения иностранной валюты увеличился. Следовательно, объем интервенций НБУ по сравнению с прошлой неделей сократился на 113 миллионов долларов, то есть составил 563 миллиона долларов.
По прогнозам Золотько, курс в течение недели будет на уровне 37,5 – 37,9 гривны за доллар.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.