Официальный курс евро стремительно упал 4 января

4 января курс евро ослаб по отношению к доллару примерно на один процент. Так произошло в результате уменьшения роста инфляции в декабре.

Поскольку официальный курс евро в Украине рассчитывается по отношению к фиксированному курсу доллара, показатель уменьшился до 38,53 гривны. Об этом сообщает 24 Канал.

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Причины ослабления валюты

Евро упал на 0,92% до 1,0567 доллара после того, как государственные данные по инфляции в Германии показали, что ценовое давление уменьшилось в декабре. Это указывает на то, что национальная инфляция также может замедлиться в течение второго месяца – частично из-за единовременной оплаты правительством счетов за электроэнергию.

Курс доллара наоборот подскочил перед тем, как Федеральная резервная система обнародует в среду протокол декабрьского заседания. Долгожданный декабрьский отчет о рабочих местах должен быть представлен в пятницу, а данные о потребительских ценах за прошлый месяц будут опубликованы 12 января.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 4 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 40,15 гривны (-5 копеек против 3 января), а купить за 40,75 гривны (-12 копеек).

Наличное евро банки покупают за 41,95 гривны (-30 копеек), а продают в среднем за 42,72 гривны (-9 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,32 гривны (-3 копейки), а продают – за 40,77 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 42,22 гривны (+19 копеек), а продажа – 42,72 гривны (-22 копейки).

Курс на черном рынке